МИД Турции решительно осудил ракетную атаку йеменских хуситов на южный регион Саудовской Аравии.

«На фоне этой атаки, нарушающей суверенитет и территориальную целостность Саудовской Аравии и создающей серьезную угрозу региональной безопасности и стабильности, Анкара вновь подтверждает свою полную солидарность с Эр-Риядом», – говорится в заявлении турецкого внешнеполитического ведомства.

В МИД Турции также вновь призвали воздерживаться от любых действий, способных привести к дальнейшей эскалации напряженности в регионе.