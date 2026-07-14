Президент США Дональд Трамп призвал премьер-министра Израиля Нетаньяху начать вывод израильских войск из Сирии и Ливана. Об этом сообщает Axios.

По данным Axios, с такой просьбой американский лидер обратился к премьеру Израиля во время телефонного разговора, состоявшегося на прошлой неделе.

Как отмечают источники издания, Нетаньяху вряд ли пойдет на существенное сокращение израильского военного присутствия в районах Сирии, находящихся под контролем Израиля, а также не намерен расширять передислокацию войск в Ливане сверх уже достигнутых договоренностей.

«Однако просьбы Трампа усиливают растущее давление на израильского лидера», – отмечает издание.

По словам одного из собеседников Axios, Трамп заявил Нетаньяху, что присутствие израильских военных в Сирии создает напряженность и может привести к дальнейшей эскалации. «Они не хотят, чтобы вы там находились. Вам следует передислоцироваться», – привел слова Трампа собеседник издания.

Как утверждает Axios, аналогичную позицию президент США высказал и в отношении Ливана.

«ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля – ред.) до сих пор не передислоцировался из этих двух районов. Ливанское правительство хочет, чтобы этот процесс начался, и потребовало чёткого графика дальнейшего вывода войск. Израильские официальные лица утверждают, что хотят убедиться, что в «пилотных зонах» отсутствуют оружие и военная инфраструктура «Хезболлы» (ливанское движение – ред.), прежде чем переходить к другим районам», – говорится в материале.