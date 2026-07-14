Государственный суверенный фонд Катара, входящий в число крупнейших акционеров германского автоконцерна Volkswagen, заблокировал контракт компании с израильской Rafael Advanced Defense Systems на производство компонентов для системы ПВО «Железный купол», пишет Bild.

По данным издания, Rafael Advanced Defense Systems изначально планировала наладить выпуск компонентов для системы ПВО «Железный купол» на испытывающем трудности заводе Volkswagen в Оснабрюке. Однако теперь компания рассматривает возможность организации производства ракет-перехватчиков Tamir в Индии.

Как утверждает газета, пересмотреть эти планы пришлось после возражений со стороны одного из крупнейших акционеров Volkswagen. По информации Bild, государственный суверенный фонд Катара, являющийся третьим по величине акционером концерна, выступил против использования производственных мощностей завода для реализации проекта с израильской компанией.

Bild отмечает, что возражения были высказаны, несмотря на подписанное в апреле соглашение о намерениях. Фонд Qatar Investment Authority владеет 17% голосующих акций и 10,4% акционерного капитала Volkswagen, что дает ему возможность участвовать в принятии ключевых решений.