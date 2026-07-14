Президент США Дональд Трамп сомневается в неестественном характере смерти американского сенатора Линдси Грэма. Об этом он заявил журналистам в ходе встречи с иракским премьером Али аз-Зейди.

«Я не вижу в этом большого зла. Я знаю, что существует множество теорий заговора. Я думаю, что ФБР зря тратит свое время, если они этим занимаются», — заявил Трамп.

По словам президента США, причиной смерти сенатора стало редкое наследственное заболевание, связанное с закупоркой артерий, а не преступные действия. Трамп также отметил, что отец Грэма умер примерно в том же возрасте и по той же причине. «Это состояние, которое очень трудно, практически невозможно выявить, и если это случается, сделать тут особо нечего», — добавил он.

Ранее глава Белого дома отверг предположения о возможной причастности России к смерти Линдси Грэма. Кроме того, Трамп сообщил, что незадолго до смерти сенатора разговаривал с ним по телефону.