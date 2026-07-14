Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров на фоне дефицита топлива рекомендовал чиновникам пересесть на велосипеды. Об этом пишут российские СМИ.

«Уважаемые главы, я вас очень всех прошу: внутри города можно пешком передвигаться, на велосипеде ездить. Внутри района, думаю, вы отрегулируете свои планы таким образом, что минимизируете потребление бензина. С завтрашнего дня машины, пожалуйста, поставьте, и хватит уже тратить и без того дефицитные бензин и дизельное топливо», — сообщил Владимиров в своем телеграм-канале по итогам заседания оперативного штаба.

Губернатор также предложил депутатам краевой думы и муниципальных советов поддержать эту инициативу. По его оценке, это позволит ежемесячно экономить около 3 тыс. тонн топлива, которые останутся на рынке для других потребителей.

По словам Владимирова, ситуация с обеспечением топливом, особенно для физических лиц, остается крайне сложной. При этом власти региона пока не рассматривают возможность введения ограничений на заправку автомобилей по госномерам или с использованием QR-кодов. Губернатор считает, что такие меры не решат проблему, а лишь приведут к увеличению очередей на автозаправочных станциях.