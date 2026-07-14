США возобновили удары по территории Ирана, сообщил телеканал ABC News со ссылкой на неназванного представителя американской администрации.

По словам собеседника телеканала, операция продолжается уже несколько часов. При этом данные о масштабах ударов и их целях пока не раскрываются.

Тем временем иранское агентство Fars сообщает об интенсивных ракетных ударах по американской авиабазе «Шейх-Иса» и базе Пятого флота США в Бахрейне.

Источник агентства также утверждает, что все самолеты, следовавшие в направлении Бахрейна, изменили маршрут и подали предупредительные сигналы.