Словакия ведет переговоры с Азербайджаном о заключении долгосрочных контрактов на поставку природного газа. Обсуждение проходит в рамках визита президента Словакии Петера Пеллегрини в Баку.

По данным TASR, Братислава готовится к полному отказу от импорта российского газа с октября 2027 года и ищет надежные альтернативные источники поставок.

Петер Пеллегрини также поблагодарил Азербайджан за поддержку после прекращения транзита российского газа через Украину и выразил надежду, что переговоры помогут обеспечить Словакии стабильные поставки энергоносителей после 2027 года.