США обсуждают запуск нефтепровода из Ирака в Сирию, который позволит обойти Ормузский пролив и сократить влияние Ирана на мировые поставки энергоносителей, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, спецпосланник США по Сирии и Ираку Томас Баррак провел переговоры с представителями властей обеих стран, а также с руководством Chevron и ряда других компаний. Главной темой стало восстановление нефтепровода Киркук – Банияс, соединяющего Ирак с сирийским побережьем Средиземного моря.

Bloomberg отмечает, что, несмотря на обсуждение альтернативных маршрутов, участники переговоров сосредоточились именно на возобновлении работы трубопровода Киркук – Банияс, который простаивает более 20 лет.

Представитель Госдепартамента подтвердил агентству, что Вашингтон поддерживает усилия Ирака и Сирии по восстановлению трубопровода между двумя странами и рассчитывает на участие американских компаний в реализации проекта.

Во вторник президент США Дональд Трамп принял в Белом доме премьер-министра Ирака Али аз-Заиди. По итогам встречи он анонсировал новые крупные соглашения в нефтяной сфере, о которых, по его словам, объявят уже на этой или следующей неделе.