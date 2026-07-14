Танкер Stolt Magnesium загорелся у берегов Омана после взрыва «неопознанного внешнего устройства», сообщил телеканал «Аль-Арабийа».

По данным норвежской компании Stolt Tankers, заявление которой приводит телеканал, инцидент произошел в ночь на вторник. Все члены экипажа находятся в безопасности, никто не пострадал.

В Международной морской организации ООН выразили глубокую обеспокоенность последними событиями и призвали стороны к деэскалации.

Ранее Иран нанес удары крылатыми ракетами по двум танкерам ОАЭ, проходившим через Ормузский пролив в территориальных водах Омана.