Четверо военнослужащих получили ранения в результате удара Ирана по кораблю Военно-морских сил Кувейта, сообщил официальный представитель министерства обороны эмирата Сауд аль-Атван.

«Целью (удара) стал один из кораблей ВМС Кувейта. В результате пострадали четверо военнослужащих, им оказана необходимая медицинская помощь, их состояние стабильное», – отметил представитель ведомства.

По словам аль-Атвана, в ходе атаки кувейтские силы ПВО также перехватили одну баллистическую ракету, пять крылатых ракет и 33 беспилотника, запущенных из Ирана.

Он добавил, что под удары попал ряд объектов критической и гражданской инфраструктуры, а падение обломков привело к материальному ущербу.