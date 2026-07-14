Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен изучить обновленный Конгрессом законопроект об ужесточении санкций против России, подчеркнув, что окончательное решение по нему пока не принято.

«Я должен рассмотреть (данный вопрос). Это не обсуждалось», – заявил Трамп, отвечая в Белом доме на встрече с премьер-министром Ирака Али аз-Зейди на вопрос журналистов о готовности Вашингтона ввести вторичные санкции против торговых партнеров России. Именно эта мера является одним из ключевых положений рассматриваемого законопроекта.

Президент США также не исключил, что американские законодатели могут распространить действие документа на Иран и ливанское движение «Хезболла».

«Думаю, они могут добавить к этому Иран. Они добавят Иран. Если это произойдет, то станет крупным развитием событий. Кроме того, они могут добавить «Хезболлу», — отметил Трамп.