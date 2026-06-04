Американский миллиардер Илон Маск может стать первым человеком в истории, чье состояние превысит отметку в 1 триллион долларов, пишет The Guardian. Журналисты предполагают, что это может произойти уже на следующей неделе, после выхода на биржу космической компании SpaceX, доля Маска в которой составляет 542 миллиарда долларов.

IPO (первичное публичное размещение акций на фондовом рынке), о котором идет речь, как ожидается, станет крупнейшим в истории — планируется продать 555,6 миллиона акций по 135 долларов за штуку, получив общую оценку компании в 1,77 триллиона. Сам Маск при этом свои ценные бумаги не продает, и в итоге ему достанется 82,4 процента голосующих акций SpaceX.

Компания, как напоминает издание, «играет центральную роль в стремлении Маска построить «самодостаточный город на Марсе»» и «получает выгодные аэрокосмические контракты» от американских властей. В частности, НАСА зависит от ракет SpaceX для большинства своих запусков.