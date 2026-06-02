Федеральная служба безопасности заявила, что раскрыла «широкомасштабную акцию иностранных спецслужб» по установке «вредоносного программного обеспечения» на телефоны высокопоставленных российских госслужащих.

В спецслужбе утверждают, что атака проводилась с использованием возможностей крупных международных IT-компаний и позволяла получать доступ к информации на смартфонах без ведома владельцев. Речь идет не только о перехвате переговоров, но и о скрытом аудио- и видеонаблюдении через зараженные устройства.

На видео, которое опубликовало ФСБ, один из сотрудников спецслужбы рассказывает, что «сначала спецслужбы взламывают устройство, а после сбора компромата жертвы слежки системно попадают в санкционные списки США и Евросоюза».

Расследование еще идет, добавляет он, но уже сейчас можно говорить, что «это многоуровневая операция с далеко идущими последствиями». Другие подробности в ФСБ раскрывать отказались.