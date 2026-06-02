Природный газ Азербайджана считается одним из самых надёжных источников энергии в регионе.

Об этом заявил президент SOCAR Ровшан Наджаф в ходе выступления на сессии «Выступления лидеров: энергетическая трансформация и будущие стратегии» в рамках Бакинский энергетический форум, передает Азертадж.

«Нашим главным приоритетом является устойчивое и надёжное обеспечение клиентов энергией по всему региону, а также вклад в региональную энергетическую безопасность. Это основная философия нашей деятельности как компании — она не менялась и не изменится в будущем. Главный вопрос заключается в том, как мы можем ещё больше способствовать этим поставкам и усилить энергетическую безопасность региона. Если в прошлом году, говоря о географии поставок, мы подразумевали Европу, Грузию и Турцию, то теперь в этот список добавилась и Сирия. Это означает, что Азербайджан уже поставляет газ и на сирийский рынок», — отметил он.

Глава SOCAR подчеркнул, что партнёры страны нуждаются в увеличении объёмов газа, однако не менее важно обеспечить стабильность и надёжность этих поставок.

«В нынешних условиях азербайджанский газ считается одним из самых надёжных источников энергии в регионе. Сейчас наша задача и задача наших партнёров — обеспечить реализацию производственных планов в соответствии с намеченными программами. Это позволит поставлять нашим региональным партнёрам ещё большие объёмы газа», — заявил Ровшан Наджаф.

По словам главы SOCAR, Азербайджан намерен продолжать наращивать добычу природного газа в ближайшие десятилетия и сохранять статус надёжного поставщика энергии для стран-партнёров.

Он отметил, что одним из ключевых приоритетов в переговорах с партнёрами остаётся расширение Южного газового коридора для увеличения поставок газа в Европу.

«Однако ситуация вокруг этого проекта не отличается от той, что мы обсуждали в последние пять лет. Мы готовы поставлять больше газа и расширять инфраструктуру. Для этого необходимы долгосрочные обязательства европейских партнёров по закупке газа, а также поддержка в финансировании проектов расширения», — отметил он.

Ровшан Наджаф также подчеркнул, что Азербайджан располагает значительными перспективами для роста добычи газа и привлечения инвестиций.

«Вчера мы отметили начало добычи попутного газа на месторождении Азери–Чираг–Гюнешли. Кроме того, у нас есть перспективные проекты, такие как “Бабек”, разработка новых морских месторождений и другие инициативы. Все эти проекты позволят обеспечить внутренний спрос и вывести на экспорт дополнительные объёмы газа», — заявил президент SOCAR.