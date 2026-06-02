Компания bp внедряет новые технологии на газоконденсатном месторождении «Шахдениз» для бурения сложных скважин и более эффективной разработки запасов газа.

Об этом заявил региональный президент bp по Азербайджану, Грузии и Турции Джованни Кристофоли в ходе сессии Бакинского энергетического форума, посвященной вопросам энергетической трансформации и будущих стратегий, сообщает АПА.

По его словам, современные технологии дают результат только при наличии профессиональных кадров и грамотного подхода к их применению.

Кристофоли отметил, что скважины, бурящиеся на месторождении «Шахдениз», считаются одними из самых технически сложных в отрасли. В связи с этим bp впервые использовала здесь технологию Controlled Mud Level (CML).

«Система позволяет максимально точно контролировать давление бурового раствора в скважине. При слишком высоком давлении раствор может уходить в пласт, а при низком — возникает риск неконтролируемого поступления газа и жидкости в скважину», — пояснил он.

Представитель bp подчеркнул, что на «Шахденизе» допустимый диапазон давления крайне ограничен, поэтому буровые операции требуют высокой точности.

По словам Кристофоли, внедрение технологии CML поможет эффективнее осваивать ресурсы месторождения и вовлекать в добычу дополнительные объемы газа.

Он также добавил, что крупные запасы, постоянные инвестиции, современные технологии и развитие местных специалистов позволят «Шахденизу» сохранить статус одного из ключевых элементов энергетической безопасности региона в ближайшие десятилетия.