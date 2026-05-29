Комиссар ЕС по расширению Марта Кос обсудила с министром иностранных дел Болгарии Велиславой Петровой-Чамовой роль страны в повышении связанности Европы и Азии через Южный Кавказ.

Об этом Кос написала на своей странице в Х.

«Мы поговорили о важной роли Болгарии в соединении Европы и Азии через Турцию и Южный Кавказ», — написала она.

Кос также отметила, что Болгария играет важную роль в продвижении процесса расширения Евросоюза.

«Мы обсудили, как помочь странам-кандидатам продвигаться ко вступлению в Евросоюз», — отметила комиссар.