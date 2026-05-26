Ереван не стремится к напряженности в отношениях с Москвой. Об этом заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян на пресс-конференции.

«Мы, насколько это позволяет избирательная кампания, следим за заявлениями наших российских коллег. У нас нет желания вносить напряженность в отношения Армения-Россия. Это касается и политического диалога, и экономических связей, и прямых отношений, и сотрудничества в многосторонних форматах – ЕАЭС, СНГ. Считаем, что все проблемы, которые возникли или могут возникнуть (а проблемы возникают в любых отношениях), нужно решать в здоровой, конструктивной, партнерской атмосфере», – отметил Мирзоян.

Ранее секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу посоветовал Армении «выбирать поезд, который по пути стране и народу».