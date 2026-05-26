Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил Государственную программу по расширению финансовой инклюзивности на 2027-2030 годы. Глава государства подписал соответствующее распоряжение.

Центральному банку рекомендовано осуществлять координацию и контроль за исполнением мер, предусмотренных Государственной программой, а также раз в год информировать о работе, проводимой в связи с реализацией Госпрограммы, в том числе о состоянии исполнения мер, предусмотренных в Госпрограмме.

Мониторинг и оценку реализации мер, предусмотренных в Госпрограмме, будет осуществлять Центр анализа экономических реформ и коммуникации по заказу Центрального банка.

Министерство финансов совместно с Центральным банком примет необходимые меры для предусмотрения в прогнозах госбюджета на 2027–2030 годы средств, требуемых для реализации мер, финансирование которых предусмотрено Госпрограммой за счет средств госбюджета.