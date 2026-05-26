Министерство иностранных дел Германии вызвало российского посла после призыва МИД России к иностранным дипломатическим миссиям покинуть Киев. Об этом говорится в сообщении германского внешнеполитического ведомства в соцсети X.

«Сегодня мы вызвали российского посла. Мы ясно дали понять России: нас не запугать угрозами, и мы продолжим решительно поддерживать Украину», — говорится в заявлении.

Накануне МИД России анонсировал удары «по центрам принятия решений» на территории Украины. Также российское внешнеполитическое ведомство призвало иностранных граждан, включая сотрудников дипломатических миссий и представителей международных организаций, как можно скорее покинуть Киев.