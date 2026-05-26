Иран планирует восстановить доступ к интернету в течение суток, процесс уже запущен. Об этом сообщает агентство ISNA со ссылкой на источник в Министерстве связи Ирана.

По данным издания, распоряжение отдал глава ведомства Саттар Хашеми.

Ранее, 25 мая, агентства Fars и Tasnim писали, что президент Масуд Пезешкиан поручил вернуть интернет по всей стране.

Сервис NetBlocks отмечает, что отключение связи в Иране длилось более 80 дней и стало самым продолжительным общенациональным блэкаутом в истории наблюдений.