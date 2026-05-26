Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой заявил, что Россия начнёт принимать меры, чтобы «вразумить тех армянских политиков», которые, по его словам, решили, что могут обойтись без Москвы.

Выступая на круглом столе «Армения без России и Россия без Армении: причины, результаты и последствия», Толстой заявил, что «тёплые объятия с Зеленским» и антироссийская риторика Еревана «не могут оставаться без ответа» со стороны РФ.

По его словам, Армения может лишиться преимуществ, связанных с членством в ЕАЭС. Российский депутат также обвинил армянские власти в «травле русского языка» и резких антироссийских заявлениях.