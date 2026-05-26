Премьер-министр Азербайджана Али Асадов обсудил по телефону с председателем правительства России Михаилом Мишустиным вопросы торгово-экономического, научно-технологического и культурно-гуманитарного сотрудничества, сообщает сайт правительства РФ.

«В развитие контактов, состоявшихся в ходе заседания Совета глав правительств СНГ 22 мая 2026 года в Ашхабаде, Михаил Мишустин и Али Асадов обсудили актуальные вопросы российско-азербайджанского торгово-экономического, научно-технологического и культурно-гуманитарного сотрудничества. Особое внимание было уделено реализации крупных совместных проектов в промышленности, энергетике, транспортной инфраструктуре, цифровой экономике и других областях», — говорится в сообщении.

Также стороны подчеркнули важность дальнейшего укрепления взаимодействия Азербайджана и России на международных и региональных площадках.