Госдума РФ приняла во втором и третьем чтениях законопроект о преследовании россиян, уехавших из страны, за правонарушения, «направленные против интересов Российской Федерации».

Документ конкретизирует список статей административного кодекса, по которым можно будет преследовать уехавших россиян (а также за неуплату в срок административного штрафа по этим статьям, если он уже был назначен).

Кроме того, закон излагает в новой редакцию статью 27.20 КоАП, касавшуюся ареста имущества юридических лиц. Теперь эту меру распространят и на физических лиц, совершивших за пределами России правонарушения по перечисленным выше статьям.