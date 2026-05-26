Посол России в Азербайджане Михаил Евдокимов заявил, что Москва ставит задачу довести число российских туристов, посещающих Азербайджан, до одного миллиона человек. Об этом он заявил на деловой панели «Инвестиции в регион Каспия».

Евдокимов подчеркнув важность максимально эффективного развития сотрудничества между странами во всех направлениях.

По его словам, туристический поток в последнее время несколько снизился на фоне ситуации вокруг соседнего Ирана, однако в России ожидают его восстановления. Посол отметил, что уже в следующем году или в течение ближайших двух лет стороны рассчитывают выйти на показатель в один миллион российских туристов, посещающих Азербайджан, при этом российская сторона продолжит предпринимать меры для устойчивого роста турпотока.