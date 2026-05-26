Завтра, 27 мая, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Днем в некоторых местах вероятны кратковременные осадки. Северо-западный ветер днем сменится юго-восточным. Об этом говорится в сообщении Национальной гидрометеорологической службы.

Температура воздуха ночью составит 17-19°, днем — 23-28° тепла. Атмосферное давление поднимется с 757 до 763 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 70-80 %, днем — 50-55 %.

В районах Азербайджана также преимущественно будет без осадков, но днем в некоторых восточных районах ожидается дождливая погода. В отдельных районах осадки могут усилиться, вероятны грозы и град. Ночью и утром в некоторых местах возможен туман. Западный ветер в отдельных районах временами усилится.

Температура воздуха ночью составит 14-18° тепла, днем — 25-30° тепла, в горах ночью — 6-11° тепла, днем — 17-22°, в некоторых местах — 25° тепла.