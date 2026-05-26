Верховный лидер Ирана аятолла Моджтаба Хаменеи заявил, что США больше не смогут использовать страны Ближнего Востока в качестве «щита» для своих военных баз в регионе и якобы не смогут найти там безопасного места для своих сил.

«Несомненно одно — стрелки времени не повернутся вспять, и народы и страны региона больше не будут щитом для американских баз. Помимо того, что у США больше не останется безопасного места для своих интриг и военных баз в регионе, они с каждым днем все больше теряют свои позиции», — говорится в его письменном обращении.

Хаменеи также призвал мусульманские страны к «дружбе, сотрудничеству и взаимной поддержке», подчеркнув необходимость совместного решения региональных проблем.