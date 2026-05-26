В Содружестве Независимых Государств не могут игнорировать позицию Еревана, который заявил о планах евроинтеграции, а также прошедший в Армении саммит ЕС, посвящённый Украине. Об этом сообщил генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

«Сегодня мы не можем оставить без внимания прошедший недавно в Армении саммит Европейского союза по Украине и позицию руководства страны относительно вступления Армении в ЕС. При этом Армения остаётся членом СНГ, ОДКБ, ЕАЭС и пользуется преимуществами этого членства», — заявил он на круглом столе «35 лет Содружеству Независимых Государств: итоги, задачи, перспективы».