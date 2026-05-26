В российском информационном болоте вновь началась привычная истерика. На этот раз — по поводу Азербайджана. Когда российская ракета в очередной раз повредила посольство Азербайджана в Киеве, взрывной волной выбив окна, некоторые пропагандисты в России не смогли удержаться от характерного для них сочетания лжи, манипуляции и мелкого злобного хамства.

Как ранее сообщал Minval Politika в своём Telegram-канале (который, кстати, давно стал must-read не только в Азербайджане, но и в России, и далеко за её пределами), во время очередной российской атаки по Киеву в воскресенье вновь было повреждено посольство Азербайджана — взрывной волной выбило окна. Это уже далеко не первый случай: российские «высокоточные» удары неоднократно фиксировались в опасной близости от азербайджанской дипломатической миссии.

Новость быстро разлетелась по российским Z-чатам и пропагандистским каналам. И вот тут началось самое характерное и отвратительное.

Российские ресурсы тут же выдали привычную манипуляцию. Обратите внимание на формулировку: «Азербайджан осудил атаку по своему посольству в Киеве. Во время российской атаки по Киеву снова повреждено посольство Азербайджана — взрывной волной выбило окна, сообщает азербайджанское издание Minval».

Это банальный фейк. Официальный Баку никаких заявлений с осуждением именно воскресной российской атаки не делал. СМИ лишь констатировали факт повреждения азербайджанской дипмиссии — как делали это и раньше. Но для российской машины «правды» факт — всего лишь сырьё для нужной картинки.

А дальше началось самое отвратительное. Посыпались оскорбления в адрес азербайджанского руководства. И этот моральный мазохизм и одновременно садизм российской пропаганды заслуживает отдельного анализа.

Во-первых, войну начала Россия. Не Украина. Не НАТО. Не «коллективный Запад». Именно Российская Федерация начала военные действия против суверенного государства, нарушив все мыслимые международные договорённости. В этих условиях украинские удары по российским объектам рассматриваются Киевом как часть самообороны. Очевидно и другое: основная ответственность за последствия войны всегда лежит на стороне, которая первой пошла на эскалацию конфликта.

Во-вторых, Азербайджан никогда не становился на сторону Украины или России в этом конфликте. Баку последовательно придерживался позиции невмешательства в чужие разборки, осуждая лишь те случаи, когда под удар попадали его собственные интересы и граждане. Это нормальная прагматичная политика суверенного государства, которое не обязано плясать под дудку российской пропаганды.

Но российская пропаганда мыслит категориями раба и господина. Если ты не ругаешь врага России — значит, ты «предатель». Если ты не радуешься российским ракетам, летящим в Киев, — значит, «враг славянства». Эта смесь имперского высокомерия и комплекса неполноценности уже стала фирменным стилем российского публичного дискурса.

Сегодняшние конвульсии Z-болот — это не проявление силы, а признак слабости. Это истерика пропаганды, которая теряет последних союзников и друзей. Оскорбляя Азербайджан, Казахстан, Узбекистан и других соседей, кураторы российской пропагандистской машины лишь ускоряют стратегическое одиночество собственной страны. И ирония истории в том, что чем громче российская пропаганда кричит о «многополярном мире» и «традиционных ценностях», одновременно пытаясь принизить всех вокруг, тем быстрее она превращает Россию в страну, с которой никто не хочет иметь дела.

Азербайджан же продолжает спокойно двигаться вперёд — без истерик, без попыток самоутверждаться за счёт унижения соседей и без навязчивого желания искать врагов. Просто последовательно занимаясь своим делом и отстаивая собственные интересы не в ущерб кому-либо, а в целях кооперации и взаимовыгодного сотрудничества в регионе.

Это и есть подлинная историческая развилка: между живым, динамичным миром, который движется вперёд, опираясь на суверенитет, прагматизм и уважение к соседям, и угасающим Z-сообществом России, которое в своей истерике всё ещё пытается доказать собственную силу — ракетами, угрозами и разбитыми окнами чужих посольств.