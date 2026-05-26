Главное управление по борьбе с наркотиками провело операции против незаконного оборота наркотических средств в столице и регионах Азербайджана.

Так, в результате мероприятий, проведённых в Баку, Сумгайыте и Масаллинском районе, были задержаны ранее судимые Алиага Нагиев, Джавид Агасиев, Микаил Худашов и Хикмет Гусейнов.

У них изъяли 40 килограммов опия, марихуану с добавлением вредных веществ, а также 500 таблеток психотропного препарата метадон.

Установлено, что задержанные занимались наркокурьерской деятельностью по указанию наркоторговцев, проживающих за рубежом.

По данным фактам возбуждены уголовные дела, в отношении задержанных по решению суда избрана мера пресечения в виде ареста.

