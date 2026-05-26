Глава внешнеполитического ведомства Азербайджана Джейхун Байрамов может посетить Россию в июле текущего года, заявил Report российский посол в Азербайджане Михаил Евдокимов.

«В настоящее время идет процесс согласования даты визита главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова в Москву. Особенность заключается в том, что оба министра — и Байрамов, и Сергей Лавров — имеют крайне насыщенный рабочий график, в связи с чем визит, вероятнее всего, состоится в июле. На данный момент ведется уточнение конкретной даты», — отметил дипломат.

М. Евдокимов подчеркнул, что в сентябре в Азербайджане запланировано проведение международной оборонной выставки (ADEX), где возможно участие министра обороны РФ.