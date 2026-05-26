Средняя месячная заработная плата женщин в Азербайджане составляет 69,1% от средней зарплаты мужчин. В мире этот показатель находится на уровне 77–80%.

Об этом заявил депутат Вугар Байрамов на пленарном заседании Милли Меджлиса, сообщают местные СМИ.

По его словам, наибольшее число женщин занято в сфере образования — 242 801 из 722 147 работающих по трудовым договорам женщин, что составляет 33,6%. Второе место занимает сфера здравоохранения и социальных услуг (116 976 человек, 16,2%), третье — торговля и ремонт транспортных средств (95 566 человек).

Самые высокие зарплаты среди женщин зафиксированы в горнодобывающей промышленности — в среднем 2915 манатов. Далее следуют финансовый и страховой сектор (1813 манатов) и сфера информации и связи (1353 маната). В сфере образования средняя зарплата женщин составляет 731 манат.

Депутат также предложил расширить доступ женщин-предпринимателей к льготным кредитам Фонд развития предпринимательства Азербайджана, включая введение квот для женского бизнеса.

Кроме того, он предложил применять специальные коэффициенты при расчёте пенсионного капитала женщин для увеличения их пенсионных выплат.

Кроме того, Вугар Байрамов заявил, что целесообразно было бы добавить качественные критерии в категорию льгот, связанных с пенсионным возрастом, и предоставить одиноким женщинам право более раннего выхода на пенсию.