ЗАО «Бакинский метрополитен» сообщило о внедрении системы контроля на основе искусственного интеллекта, которая позволит оперативно выявлять нарушения правил и повышать уровень безопасности пассажиров.

Как отметили в структуре, современные технологии помогают создавать более надёжную и безопасную среду в метро. При этом в ведомстве подчеркнули, что важную роль в обеспечении порядка играет и бдительность самих граждан.

«Самый сильный защитник — это ваша бдительность. Соблюдение правил и внимательное отношение к окружающим создают более безопасную среду для всех», — говорится в сообщении.

В Бакинском метрополитене также отметили, что пассажиры становятся частью системы безопасности, проявляя ответственность и соблюдая установленные нормы.