Региональный президент bp по Азербайджану, Грузии и Турции Джо Кристофоли поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с 28 Мая – Днем независимости.

«Уважаемый господин Президент.

От имени компании bp сердечно поздравляю Вас и народ Азербайджана с 28 Мая – Днем независимости.

Гордимся безопасным, эффективным и надежным осуществлением в Азербайджане энергетических проектов мирового масштаба. Ваша постоянная поддержка, а также доверительные и стратегические партнерские отношения, установленные с SOCAR и Правительством Азербайджана, играют важную роль в успешной реализации этих проектов.

Мы уверены, что долгосрочное партнерство с SOCAR, еще более расширяясь в предстоящие десятилетия, создаст новые возможности сотрудничества как в Каспийском регионе, так и за его пределами.

bp остается верным обязательству и впредь вносить вклад в энергетическую безопасность, устойчивое развитие Азербайджана и укрепление регионального сотрудничества.

Еще раз сердечно поздравляю Вас по случаю этого знаменательного дня, желаю Вам крепкого здоровья и успехов, а народу Азербайджана – благополучия, процветания и прогресса», — говорится в поздравлении.