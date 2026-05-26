Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на заседании Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ заявил, что желание Еревана найти покровительство у источника угрозы вызывает сожаление.

«Проблем много, и решать их гораздо эффективнее сообща. Жаль, что наши армянские партнеры по организации этого не понимают и ищут защиту у непосредственного источника угрозы», — отметил он.

Шойгу добавил, что это является выбором руководства Армении, за который оно несет ответственность перед страной и её гражданами.