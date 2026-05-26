Центризбирком Армении не нашел нарушений в угрозах находящегося в предвыборном отпуске премьера Никола Пашиняна «нагнуть», «поставить на колени», «загнобить», озвученных в адрес оппонентов, сообщают армянские СМИ.

Жалобу представителя блока «Сильная Армения» Арама Вардеваняна отклонили. В обращении утверждалось, что риторика главы правительства дискредитирует оппонентов и разжигает вражду.

В ЦИК признали, что подобные выражения выходят за рамки политкорректности, однако не содержат признаков принуждения или призывов к насилию.

Парламентские выборы в Армении пройдут 7 июня. В них примут участие 16 партий и 2 блока.