Компания «КазМунайГаз-Аэро» (КМГ-Аэро, дочерняя структура нацкомпании «КазМунайГаз») и «Азербайджанские Авиалинии»(AZAL) заключили соглашение о предоставлении услуг заправки воздушных судов «в крыло» в международном аэропорту Шымкента. Об этом говорится в сообщении пресс-службы «КазМунайГаз».

Согласно информации, с 16 июня 2026 года AZAL откроет регулярное пассажирское сообщение по маршруту Шымкент — Баку. Рейсы будут выполняться дважды в неделю — по вторникам и субботам.

В рамках партнерства дочерняя структура «КазМунайГаз-Аэро» обеспечит заправку самолетов авиакомпании в строгом соответствии с международными стандартами безопасности, качества и операционной надежности.