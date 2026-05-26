5 июня в 19:00 в Бакинском центре фотографии состоится открытие уникальной международной выставки «Камера из ничего» (Camera out of nothing). Проект объединит авторов из Азербайджана и США, выстроив визуальный диалог между признанными мировыми мастерами аналоговой фотографии и результатами локального исследовательского арт-эксперимента.

Отметим, что экспозиция представляет собой глубокое исследование городской среды и человеческого опыта через призму пинхол-фотографии: метода получения изображения без использования объектива, где свет проецируется напрямую на светочувствительную поверхность через крошечное отверстие.

Американскую часть экспозиции представят культовые серии признанных мастеров экспериментальной фотографии: Эдварда Левинсона с серией Japanese Cityscapes, Стефана Киллена с серией New York City и Джеффа Макконнелла с серией Street Life. С азербайджанской стороны свои концептуальные работы представят известные локальные авторы, среди которых Эмин Мазерс и Камиль Гулиев.

Важной частью экспозиции станут работы выпускников специальной образовательной программы Бакинского центра фотографии.

Кстати, недавно в центре прошел интенсивный воркшоп: с 10 по 17 мая участники самостоятельно, вручную собрали работающие камеры-обскуры и отправились исследовать и переосмыслять Баку сквозь их объектив. Полученные архивные и фактурные снимки столицы займут полноправное место в залах центра рядом с работами международных мэтров.

Надо отметить, что вход на выставку свободный, однако для посещения необходима предварительная регистрация на официальном сайте.