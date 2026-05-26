Советник премьер-министра и официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари опроверг сообщения о том, что Катар якобы предлагал Ирану 12 млрд долларов для заключения соглашения с Вашингтоном об урегулировании конфликта.

По его словам, такие утверждения «не соответствуют действительности» и распространяются теми, кто пытается сорвать переговоры и подорвать дипломатические усилия по деэскалации в регионе.

Ранее телеканал Iran International со ссылкой на источники сообщил, что Иран в качестве предварительного условия для продолжения переговоров с США потребовал немедленно разморозить 12 млрд долларов своих активов, которые хранятся на счетах в Катаре. Позже в соцсетях появились утверждения о том, что Катар готов выплатить указанную сумму из собственных средств.