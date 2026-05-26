Посол России в Азербайджане Михаил Евдокимов выдвинул инициативу организовать межпарламентскую встречу в июне в Шуше.

Евдокимов отметил, что в июне запланирована встреча парламентариев России и Азербайджана на азербайджанской территории. «Я выступаю за то, чтобы это было не обязательно в Баку, а, может быть, в Карабахе, например, в Шуше, чтобы наши парламентарии тоже увидели масштабную работу, которая была проделана на этих территориях», — сказал российский посол в ходе деловой панели «Инвестиции в регион Каспия». (цитата по Report).