Новоназначенный посол Великобритании в Азербайджане Дункан Норман прибыл в страну.
«Для меня большая честь находиться здесь, в Азербайджане, в качестве новоназначенного посла Великобритании. Я с нетерпением жду встречи с вами и совместной работы», — отметил новый посол.
Azərbaycana Böyük Britaniyanın yeni təyin olunmuş səfiri kimi gəlmək çox qürurverici bir hissdir.
Sizlərlə tanış olub, birlikdə çalışmağı səbirsizliklə gözləyirəm 🇬🇧🤝🇦🇿
— Duncan Norman (@DNormanFCDO) May 26, 2026