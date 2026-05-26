Апелляционная жалоба по делу граждан Армении — Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Давида Ишханяна, Давида Бабаяна, Левона Мнацаканяна и других, обвиняемых в преступлениях против мира и человечности, военных преступлениях, а также в подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны, терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате и удержании власти и ряде других преступлений в результате военной агрессии Армении против Азербайджана, принята к производству.

Дело будет рассматриваться в Бакинском апелляционном суде под председательством судьи Эльмара Рагимова.

Судебный процесс начинается сегодня.

Напомним, согласно приговору Бакинского военного суда, Араик Арутюнян, Левон Мнацаканян, Давид Манукян, Давид Ишханян и Давид Бабаян были приговорены к пожизненному лишению свободы.

Аркадий Гукасян и Бако Саакян получили по 20 лет лишения свободы, Мадат Бабаян и Меликсет Пашаян — по 19 лет, Гарик Мартиросян — 18 лет, Давид Аллахвердян и Левон Балаян — по 16 лет, а Василий Бегларян, Гурген Степанян и Эрик Казарян — по 15 лет лишения свободы.