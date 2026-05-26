В Европе фиксируют аномальную жару для мая. Так сразу в нескольких странах побиты исторические температурные рекорды. Во Франции более 20 городов обновили максимумы за всю историю наблюдений, в Испании температура местами достигает 40°C.

По данным Met Office, в лондонском аэропорту Хитроу зафиксировано 33,5°C — это новый абсолютный майский рекорд, превзошедший показатель 1922 года. Синоптики предупреждают, что в ближайшие дни температура может подняться до 35°C. Также отмечена аномально теплая ночь — до 19,4°C.

Метеорологи прогнозируют дальнейшее обновление рекордов в Великобритании, Франции и Испании, где температура уже превышает норму на 12–15 градусов. Во Météo-France происходящее называют «исключительной и преждевременной» волной жары, которая сохранится в ближайшие дни.