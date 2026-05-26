Директор ФСБ России Александр Бортников назвал тревожным сигналом использование заложенных программ в системах видеомониторинга в Тегеране для ликвидации руководства Ирана.

«Явным тревожным сигналом является недавняя ликвидация американо-израильским альянсом представителей высшего руководства Ирана. Координаты местонахождения жертв были получены в том числе через программные «закладки» в системах видеомониторинга в Тегеране», — заявил Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб (СОРБ) государств — участников СНГ.

По его словам, зависимость от западных технологических платформ «создает существенные уязвимости перед кибератаками со стороны спецслужб ведущих стран НАТО и их союзников».