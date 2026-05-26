На территории села Дильман в Агсуинском районе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

Водитель легкового автомобиля марки BYD не справился с управлением. В результате машина съехала с дороги, врезалась в бетонное ограждение, после чего несколько раз перевернулась и упала в русло реки Агсу, передает Report.

В момент аварии в автомобиле находились четыре человека. В результате ДТП 27-летний Кямран Джафаров и 22-летний Гасымов Саид Асиф оглу скончались на месте происшествия.

Еще двое пассажиров – 21-летний Бахышов Исмаил Этибар оглу и 20-летний Шафагатов Шахвалад Асаф оглу – с тяжелыми телесными повреждениями были доставлены в Шамахинскую районную центральную больницу.