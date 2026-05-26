Прибалтийские страны обратились к Украине с необычным предложением о покупке бомбоубежищ. Об этом в интервью Politico рассказал глава одной из ведущих украинских оборонных компаний Игорь Федырко.

«Да, это правда. Это не огромные страны. Они пытаются найти наилучшие решения для противостояния российской агрессии, если она произойдет», — заявил собеседник.

Он также отметил, что после начала российско-украинской войны в Прибалтике вырос спрос на покупку подвальных помещений. Тем временем представитель Литвы в министерстве иностранных дел, имя которого не раскрывается, заявил, что Вильнюс помогает Киеву в строительстве бомбоубежищ в рамках программы Европейского союза (ЕС).