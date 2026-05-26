Главное управление государственной дорожной полиции Азербайджана в связи с предстоящими праздниками Гурбан и Днем независимости призвало участников дорожного движения быть более внимательными и ответственными.

Как сообщили в дорожной полиции, обращение связано с ожидаемым увеличением интенсивности движения в праздничные дни на территории страны.

«Водители, выезжающие из Баку в регионы, должны убедиться в технической исправности транспортных средств, строго соблюдать скоростной режим и не садиться за руль в утомленном состоянии. Снижение внимания во время дальних поездок может привести к тяжелым последствиям. Водителям также следует соблюдать правила обгона и маневрирования и быть внимательными к другим участникам дорожного движения», — говорится в обращении.

В ведомстве также отметили, что пешеходам следует переходить дорогу только в установленных местах и не подвергать свою жизнь опасности, особенно на участках с интенсивным движением.