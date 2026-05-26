В ночь на 26 мая российские вооружённые силы нанесли комбинированный удар по территории Украины, применив две баллистические ракеты «Искандер-М» и 122 беспилотника .

Силы противовоздушной обороны Украины к утру заявили об уничтожении 111 дронов. При этом отражение атаки продолжалось.

По имеющимся данным, пуски баллистических ракет «Искандер-М» были осуществлены с территории Ростовской области России, а также из Крыма.

Украинские военные сообщили, что средствами ПВО были сбиты или подавлены 111 беспилотников различных типов, включая «Шахед», «Гербера», «Италмас» и другие. В то же время зафиксированы попадания девяти ударных дронов и ракет по 11 объектам, а также падение обломков на трёх локациях.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что удары пришлись по Харькову и ещё 14 населённым пунктам региона. В результате атак погибли три человека, ещё 33 получили ранения.