Ситуация в мире заметно осложнилась, новые очаги нестабильности появились в том числе вблизи границ стран СНГ. Об этом заявил президент России Владимир Путин в обращении к участникам 58-го заседания Совета руководителей органов безопасности и спецслужб Содружества.

По его словам, на фоне кризиса на Ближнем Востоке странам СНГ необходимо усилить координацию, активнее обмениваться информацией и использовать возможности спецслужб для защиты от внешних и внутренних угроз.

Среди ключевых задач он выделил борьбу с терроризмом, экстремизмом, транснациональной преступностью и киберугрозами.