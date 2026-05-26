Госсекретарь США Марко Рубио сообщил журналистам, что после телефонного разговора с главой МИД России Сергеем Лавровым проинформировал американского президента Дональда Трампа о шагах российской стороны.

По словам Рубио, российский президент Владимир Путин попросил главу МИДа позвонить госсекретарю «для передачи сообщения напрямую» президенту США. «Что я и сделал. Но, безусловно, мы уже видели уведомления, направленные во все дипмиссии», — сказал он (цитата по ТАСС).

«Они направили уведомления во все посольства. <…> И, думаю, он [Лавров] просто позвонил мне лично, чтобы сообщить. Они сообщили во все посольства, что в Киеве будет очень опасно», — заявил госсекретарь, добавив, что «в Киеве очень опасно уже несколько лет».