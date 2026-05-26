В Хатаинском районе Баку, где многие жилые дома построены на канализационных коллекторах, кухня одного из домов провалилась в коллектор вместе с вещами и мебелью.

Как сообщает Xəzər TV, инцидент произошёл по адресу: улица Тофика Гаджибабаева, 88.

По словам местных жителей, в последние дни после дождей на территории образовались глубокие провалы, а кухня одного из домов вместе с мебелью обрушилась в коллектор.

Жители утверждают, что их дома не были построены над коллектором, а наоборот, коллектор был проложен позже. Они также сообщили, что обратились в соответствующие структуры в связи со сложившейся ситуацией.

В Службе объединённого водоснабжения крупных городов заявили, что авария в сети произошла из-за нагрузки, созданной строениями, возведёнными над коллектором. В ведомстве подчеркнули, что строительство над водными и канализационными коллекторами, магистральными и распределительными линиями, а также в их охранных зонах противоречит законодательству.

По информации Управления бакинского водоканала, специалисты уже осмотрели территорию, а для проведения необходимых работ направлено соответствующее обращение.